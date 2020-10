Live-Non è la d'Urso, scontro infuocato tra Francesca Cipriani e Otelma con tanto di risarcimento danni

Francesco Fredella 11 ottobre 2020 a

a

a

Confronto epocale: Otelma e Francesca Cipriani a Live-Non è la d'Urso, il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Una puntata, quella dell'11 ottobre, che si preannuncia di fuoco. Oltre a tanta attualità, da sempre presente nel programma della d’Urso che è leader della domenica sera, i due ex amici si chiariranno davanti alle telecamere di canale5. I fatti: Otelma, all’improvviso, invia tramite il suo legale una lettera alla Cipriani. Il motivo sarebbe legato ad una richiesta di risarcimento danni dopo la sua caduta all’Isola dei famosi, durante una prova in coppia con la Cipriani. Ovviamente si trattò di un incidente. Ma il Divino pare che voglia trascinare la Cipry in tribunale per avere soldi. E, così, da nostre fonti veniamo a sapere che l’avvocato della showgirl avrebbe chiesto al mago - innanzitutto - di quantificare il presunto danno subito da quell’incidente presentando tutta la documentazione.

"Sa fare solo quello". Soldi, cannonata di Alfonso Signorini contro Franceska: bomba sul Gf Vip

In altri termini: contratti di lavoro saltati a causa della convalescenza dopo L’Isola dei famosi. La risposta sarebbe stata vana, a quanto pare. Ma aspettiamo con ansia che Otelma dimostri con carte alle mano quello che racconterà al Live difendendo con le unghie la propria posizione. Siamo pronti ad ascoltarlo. Poi c’è un altro dettaglio: la Endemol avrebbe pagato tutte le cure mediche del caso al Divino, che dopo oltre un anno decide di portare in tribunale Francesca. Secondo Giucas Casella, Otelma sarebbe solo alla ricerca di pubblicità. Stasera, sicuramente, capiremo qualcosa in più. Intanto, sui social Otelma scrive frasi poco chiare. “La verità batterà il silicone”: questo il contenuto di un posto che sembra rivolto alla Cipriani. Se così fosse (ci auguriamo di no) sarebbe un’offesa eclatante. Una caduta in basso. Otelma è un uomo di cultura e molto intelligente, come mai questa virata di stile? Secondo interrogativo a cui è difficile rispondere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.