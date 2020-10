Orietta Berti a Che tempo che fa: "Al Bano ha detto sì al posto di mio marito". Quelle copertine osè su Playmen

12 ottobre 2020 a

Una Orietta Berti superstar a Che tempo che fa. Il ritorno della simpatica cantante emiliana al tavolo di Fabio Fazio manda in visibilio i telespettatori, regalando chicche dal passato pubblico e privato dell'interprete della mitica Fin che la barca va. Si parla delle copertine osè per i magazine per adulti come Playmen ("Non le ho mai fatte, se avessi avuto una suocera o una mamma come la mia anche tu non le avresti fatte", ha scherzato Orietta) e della vittoria mancata al Festival di Sanremo ("Ma gente che l'ha vinto una volta poi è sparita, io sono ancora qui"). Ma la vera "bomba" arriva quando si parla del matrimonio trasmesso in tv con il signor Osvaldo, ancora oggi suo marito. "Osvaldo non ha detto 'sì' - rivela la Berti - l'ha fatto solo con la testa, ma il prete l'ha preso per buono. Quando hanno trasmesso la cerimonia in televisione c'era il 'sì' di Al Bano". Insomma, Orietta nella galleria delle donne di Carrisi, insieme a Romina Power e Loredana Lecciso, sia pure solo per esigenze televisive.

