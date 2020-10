Grande Fratello Vip, "ecco quanto incassa Elisabetta Gregoraci": filtrano le cifre pazzesche sul cachet

12 ottobre 2020 a

A poche ore dalla diretta di lunedì 12 ottobre del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ecco piovere le ultime indiscrezioni su Elisabetta Gregoraci. E no, Pierpaolo Pretelli non c'entra, questa volta. Si parla del suo cachet: insomma, quanto guadagna l'ex di Flavio Briatore per prendere parte al programma Mediaset? Le indiscrezioni rilanciate dal Corriere dello Sport sono davvero succose: secondo quanto messo nero su bianco, il cachet dovrebbe aggirarsi tra i 10 e i 20mila euro a settimana, in base alla popolarità del personaggio. Indubbio, insomma, che nel caso la Gregoraci si viaggi sui 20mila euro. Inoltre, in caso di eliminazione, i concorrenti incassano circa 8mila euro a puntata come ospiti in studio. Infine, si segnala che chi vincerà il GfVip incasserà il montepremi di 100mila euro, 50mila dei quali andranno in beneficenza. Insomma, fate un po' i vostri calcoli...

