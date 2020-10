Quarta Repubblica, il trionfo di Nicola Porro: 3 novembre, le 8 ore di diretta che lo proiettano nell'Olimpo

14 ottobre 2020 a

a

a

Nicola Porro trionfa su Rete 4 con Quarta Repubblica e Mediaset lo premia. Secondo quanto riporta il Tempo, infatti, sarà lui a condurre lo speciale sulle elezioni presidenziali americane il 3 novembre. In diretta per 8 ore, racconterà ai telespettatori la notte che porterà alla nomina del nuovo capo della Casa Bianca. Una buona notizia per il giornalista, ma non per quelli che si erano già proposti per la maratona. Tra l'altro, qualche giorno fa, Porro aveva fatto intendere tutt'altro. Durante uno scontro acceso con il virologo Massimo Galli a Stasera Italia, aveva mollato il collegamento dicendo: "Questa è la volta buona che mi faccio cacciare da Mediaset". Le cose, a quanto pare, sono andate molto diversamente.

"Straparla di cinghiali e lanciafiamme, oggi come la mettiamo?": uno strepitoso Porro fa a pezzi De Luca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.