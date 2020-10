Pomeriggio 5, rifiuta di indossare la mascherina e dà fuori di testa contro la D'Urso: "Terrorista, hai sbagliato persona"

15 ottobre 2020 a

Robe da matti a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso su Canale 5, dove si parlava dell'emergenza coronavirus e dell'obbligo di indossare la mascherina. Ospite in collegamento un agente immobiliare di Forlì balzato agli onori delle cronache per aver già incassato due multe da 400 euro. La ragione? Il rifiuto, categorico, di indossare la mascherina. La D'Urso, così, spiega all'uomo che le regole vanno rispettate, soprattutto al chiuso, nei negozi, dove il tizio rifiuta comunque di indossare il dispositivo di protezione. E davanti al "rimprovero", l'uomo perde la testa: "Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, hai trovato la persona sbagliata. Anche tu stai violando il Dpcm, sei in studio senza mascherina. State facendo terrorismo mediatico, giocando con i numeri", sbrocca. Netta la replica della D'Urso: "Tu ti permetti di dire che io gioco con i numeri, io leggo i numeri, oggi 7mila nuovi positivi. Qui non violiamo la legge, nel Dpcm ci sono anche le regole per gli studi televisivi. Prendo le distanze da quello che dici", ha concluso la conduttrice.

