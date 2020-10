Ballando con le stelle, "televoto truccato. Tutto cancellato". Terremoto in Rai, la conferma dai vertici

Francesco Fredella 15 ottobre 2020 a

Potrebbe alzarsi un nuovo polverone in Rai. A Ballando con le Stelle viene annullato il televoto. Brusco stop allo spareggio, che metterebbe in salvo Costantino Della Gherardesca. La notizia arriva sui canali ufficiali del programma. Costantino Della Gherardesca - Sara di Vaira e Antonio Catalani e Tove Villfor sono finiti allo spareggio finale. Ai social, però, vengono affidate nel votazioni (così come previsto dal regolamento). La produzione del programma di Milly, però, ha riscontrato anomalie. Quindi è arrivata la brusca frenata. Necessaria per fare chiarezza.

“Sin dall’apertura delle votazioni social relative allo spareggio finale della quarta puntata di Ballando con le stelle - si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul web dalla produzione - sono state riscontrate alcune anomalie e il trend di situazioni anomale si è acuito col passare delle ore". Da un'analisi più approfondita - effettuata dalla società Datalytcs incaricata dalla Rai di raccogliere le votazioni dagli account ufficiali del programma - sono così emerse le irregolarità: "Le votazioni arrivate in favore della coppia Antonio Catalani - Tove Villfor sono per circa l'80% provenienti da Paesi esteri e da altri continenti e che la maggior parte di questi voti sono arrivati simultaneamente in orari determinati e spesso nelle ore notturne", si legge sui canali ufficiali del programma di Milly Carlucci. Votazioni annullate.

