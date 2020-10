Soliti ignoti, Amadeus sconcertato: "Ma lei ha un'aria di famiglia". In studio c'è la signora Silvia: guardatela bene

16 ottobre 2020 a

"Sono stata scambiata per Paola Perego". A I Soliti Ignoti - Il ritorno succede anche questo. La Ignota numero 2 si presenta ad Amadeus e come indizio da fornire alla concorrente per indovinare la sua identità fornisce una pista decisamente particolare: "Una volta mi hanno scambiata per Paola Perego". Effettivamente, la signora Silvia di Milano, 36 anni, mostra una certa somiglianza con la bella conduttrice e lo stesso padrone di casa, un po' spiazzato, coglie la palla al balzo per scherzarci su: "È vero! Ora che lo ha detto, effettivamente vedo aria di famiglia in lei. Conosco molto bene Paola e, guardando lei stasera, ho avuto la sensazione di averla già vista! Le somiglia, potrebbe essere una sorella o una cugina di Paola". La presenza della signora Silvia alla fine è stata un portafortuna, perché il concorrente ha indovinato le identità portandosi a casa 61mila euro.

