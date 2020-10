Alba Parietti, ottobre nero: "Una tragedia ogni anno. Perdite incolmabili e improvvise"

16 ottobre 2020 a

a

a

Francesco Oppini è apparso di cattivo umore nelle ultime ore, e lo scherzo di Tommaso Zorzi sembra c’entrare relativamente. Alba Parietti ha commentato il momento che il figlio sta vivendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip, che tornerà in onda stasera su Canale 5 con la solita conduzione di Alfonso Signorini. “Il mese di ottobre è una tragedia ogni anno - ha svelato la madre di Oppini - troppe perdite incolmabili, improvvise, troppi ricordi tristi e angoscianti. Luana (l’ex fidanzata, ndr), la nonna. In pochi giorni si concentrano i più grandi dolori di tutta una vita. E fanno male”. Facile capire perché Oppini sia apparso un po’ giù di morale e più scontroso: nella vita non si può ridere e scherzare sempre, anche questo è “reality”. Poi la Parietti ha parlato anche dell’episodio con Zorzi: “Vedo un malessere diffuso per entrambi e non solo. Ognuno ha i suoi fantasmi, i suoi dolori, i suoi affetti fuori dalla porta. Per sopravvivere in situazioni stressanti ci vuole generosità, empatia e comprensione. Bisogna mettere da parte se stessi e mettersi nei panni altrui”.

“Me lo hanno detto in confessionale”. Volano sedie al GF Vip: lo scherzo finisce in tragedia, chi rischia la squalifica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.