L'Eredità, la domanda di Flavio Insinna imbarazza lo studio: "È porca? Una bestemmia"

Imbarazzo a L'Eredità, il programma di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Nel quiz televisivo la parola da indovinare inizia con la M ed è composta da sette lettere. "È "porca" in un'esclamazione", spiega il conduttore mentre la concorrente, Monica sorride in evidente difficoltà. Insinna cerca di sviare, ma al web l'equivoco non passa inosservato. "Ma è una bestemmia?", si chiede qualcuno sui social, dove la scena è diventata virale. Eppure non si tratta di alcuna bestemmia perché la parola tanto controversa che ha mandato viale Mazzini nel panico non era altro che "miseria". Insomma, mistero risolto e in fretta.

