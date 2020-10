Verissimo, indiscrezioni esplosive: tutta la verità di Eva Grimaldi, ciò che non sapevamo su Gabriel Garko

17 ottobre 2020 a

Puntata super, quella di Verissimo (in onda come sempre di sabato dalle 16 su Canale 5). In studio da Silvia Toffanin ci saranno anche Gerry Scotti e Rudi Zerbi, Federica Panicucci e la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso (che annunciano le nozze). Tra l’altro il settimanale Gente ha dedicato una copertina alla storia d’amore di questi ultimi due, finiti sotto ai riflettori con Temptation island vip. L’attesa cresce per l’intervista a Eva Grimaldi, che per la prima volta parla dopo il coming out di Gabreil Garko (la loro storia è durata diversi anni, ora viene ovviamente letta sotto una luce differente. Insomma il loro rapporto verrà scandagliato ai raggi x). E poi l’attrice turca Demet, che affianca Can Yaman, si racconterà senza segreti.

