Tu si que vales, voce scomoda su Rudy Zerbi: invidioso di Teo Mammucari? "Sa fare quella cosa..."

Tu si que vales è la trasmissione regina del sabato sera televisivo, grazie agli sforzi di Maria De Filippi e del suo cast ben amalgamato che rende lo show ancora più interessante e divertente. I giudici del programma sono ormai amatissimi grazie ai siparietti originali ai quali si prestano ogni volta, durante i quali non mancano neanche le litigate più o meno spontanee. A riguardo si è espresso Rudy Zerbi, che in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato di Teo Mammucari, con il quale è solito scontrarsi: “Di lui mi piacerebbe avere l’ironia, spesso cinica, ma che gli permette sempre di strappare un sorriso o una risata”. Poi Zerbi ha parlato di cosa si prova a fare il giudice in un programma del genere: “Quel momento in cui il concorrente entra in scena e non sai che farà, arriva un’emozione che non ti aspetti. È un’emozione che non finisce mai anno dopo anno e continua a sorprendermi”.

