Tu si que vales, "share da lockdown": cifre incredibili, quanti milioni di spettatori per il sabato televisivo

18 ottobre 2020

Quando scatta l’autunno le reti televisive sanno che gli ascolti andranno su gradualmente. È un fatto stagionale, al quale si aggiunge l’imprevisto del coronavirus, che spinge ancora di più la gente a stare a casa, soprattutto la sera. E così il sabato televisivo è stato scintillante tanto per RaiUno quanto per Canale 5: quest’ultimo ha vinto la sfida dello share con il 25,8% fatto registrare da Tu si que vales (4 milioni e 888mila telespettatori), ma Ballando con le stelle si è difeso benissimo con il 21.7% e 4 milioni e 171mila spettatori. Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Fatto Quotidiano, ha sottolineato che la platea è aumentata in tutte le fasce: “Più di due milioni alle 18, quasi 24 milioni in prime time. Ansia da lockdown e coprifuoco, primo freddo, Giro d’Italia, derby e partite di peso. La gente, per un motivo o per un altro, inizia a non uscire”. Sempre Candela ha fatto notare che il discorso dell’aumento della platea ha giovato anche a Silvia Toffanin (+250mila spettatori) e Marco Liorni (+130mila), che sono cresciuti rispetto alla scorsa settimana ma calando di poco nello share.

