Domenica Live, il lutto che ha sconvolto Alda D'Eusanio: "Non sarò mai più felice", uno strazio su Canale 5

Uno sfogo drammatico, quello di Alda D'Eusanio, ospite a Domenica Live di Barbara D'Urso su Canale 5 domenica 18 ottobre. Da poco 70enne, la D'Eusanio ha parlato del marito, scomparso: "Per me il giorno del mio compleanno è il giorno più triste dell’anno da quando è morto Gianni", ha premesso. Dalla morte del marito sono passati 20 anni, ma Alda pare non averlo mai superato. Tanto che aggiunge: "Da quando è morto mio marito mi definisco una donna di dolore. Io non sarò mai più felice, ma ho imparato a gustare la serenità". Parole toccanti, che fanno riflettera. "Per me è mio marito. E’ sempre vivo. Il suo cuore batte nel mio, non gli consento di morire". E ancora: "Non c’è posto per un altro. Se tu sei innamorata di una persona non puoi innamorarti di un altro", ha concluso Alda D'Eusanio.

