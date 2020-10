Grande Fratello Vip, un disastro per Elisabetta Gregoraci: nella casa questa donna, ecco di chi si tratta

19 ottobre 2020 a

Mancano poche ore, ormai, all'ingresso di Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip. L'ingresso avverrà nella puntata condotta questa sera, lunedì 19 ottobre, da Alfonso Signorini su Canale 5. Di Roma, 30 anni, ex volto noto a Temptation Island e influencer da un milione di follower su Instagram, Selvaggia Roma è single. E, soprattutto, nei giorni scorsi avrebbe già manifestato tutto il suo interesse per Pierpaolo Pretelli, l'ex velino "tormentato" da Elisabetta Gregoraci: lui è innamorato perso ma, al di là di un paio di baci, la storia con la ex di Flavio Briatore non riesce a decollare. E insomma, il sospetto è che Selvaggia Roma entri anche per creare scompiglio nella coppia. Tanto che, si sospetta che sia stata proprio Selvaggia Roma a mandare un messaggio a Pretelli pochi giorni fa, quando un aereo ha sorvolato la casa con uno striscione che recitava "Pier sei il nostro termometro 10.0". Qui gatta ci cova?

