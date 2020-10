Carlo Conti, sei puntate di Affari tuoi in prima serata. Una sfida pazzesca a Mediaset

19 ottobre 2020 a

La Rai ha rotto gli indugi e ha deciso che a condurre gli speciali di Affari Tuoi sarà Carlo Conti. Una decisione scontata per quello che è una garanzia di ascolti, come dimostra il successo che sta riscuotendo Tale e Quale Show, che va in onda tutti i venerdì in prima serata su RaiUno. Confermate quindi le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi: a partire da gennaio 2021 sono previste sei puntate di Affari Tuoi, che entreranno in competizione diretta con C’è posta per te di Maria De Filippi. Tra quest’ultima e Conti c’è sempre stato un bel rapporto di amicizia, che neanche la rivalità televisiva ha mai scalfito: ora si ritroveranno faccia a faccia per sei serate consecutive, chi avrà la meglio? Sarà difficile togliere alla De Filippi il trono di regina del sabato, considerando che con Tu si que vales sta vincendo nettamente il confronto con Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle.

