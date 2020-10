Elisabetta Gregoraci al GF Vip: "Ormai sei patetica, senza Briatore e il lusso...", chi la asfalta in diretta nazionale

Francesco Fredella 20 ottobre 2020 a

Flirt? Amicizia speciale? Chi riesce a capirci qualcosa batta un colpo. Adesso al Grande Fratello Vip sembra che Elisabetta Gregoraci quando parla di Pierpaolo Pretelli dia un colpetto sul petto. Un gesto che il pubblico coglie sin da subito e che apre nuovi scenari nella vicenda del presunto amore segreto, frenato. Mai consumato. Addirittura un certo Marco Marfella - che sui social si fa chiamare “ilmenestrelloh” - crea una compilation di questi gesti. Ma la prova del nove arriva durante la diretta.

Signorini incalza. La Gregoraci cede. Risponde. “Sono rivolti fuori, ma non a una persona. Siamo un gruppo con la mia migliore amica Micaela, Bianca, Marzia e un ragazzo”. Ovviamente, Antonella Elia sbotta e coglie l’occasione per attaccare:”Elisabetta ti supplico, ammettilo, ormai sei patetica. Vivi di rendita, come Cleopatra. Se la tira perché è il frutto di Briatore e di tutta questa vita nel lusso”. Signorini, da vero re del gossip, sfodera due nomi: E dice: “Uno di questi appartiene al tuo presente, il primo nome è Piero il secondo è Stefano”. La Gregoraci risponde subito: “Non conosco nessun Piero di Montecarlo. Stefano sì. Ma che sta succedendo là fuori? Stefano fa parte di un gruppo ma ci sono tante altre persone, anche un Riccardo. Non ho avuto una storia con Piero ( Barone de Il Volo ndr.)”. Il gossip s’infittisce.

