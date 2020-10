È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici annuncia: "Grave lutto", salta all'ultimo l'ospitata di Mara Venier

20 ottobre 2020 a

Antonella Clerici sperava di ricambiare il favore ricevuto a Domenica In e di accogliere Mara Venier a È sempre mezzogiorno. E invece la conduttrice di RaiUno ha dovuto comunicare ai telespettatori che l’amata collega non ci sarebbe stata, nonostante la sua ospitata fosse stata annunciata nella puntata di ieri. “Anche lei è stata toccata da un grave lutto”, ha spiegato la Clerici che è poi entrata nei dettagli: “Un amico, Gianni Dei, è venuto a mancare. Mara ha bisogno dei suoi momenti di silenzio, ma è una grande amica e le vogliamo dedicare questa torta sacher”. Tra l’altro proprio oggi, 20 ottobre, la Venier compie 70 anni tondi tondi: avrebbe meritato di festeggiare in maniera diversa e non con la morte nel cuore per una perdita molto sentita. Un caldo abbraccio alla “zia” Mara è d’obbligo in queste circostanze.

