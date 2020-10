Soliti Ignoti, Amadeus riprende il concorrente: "Sei stato tu a sbagliare, non è stata colpa della ignota 4". Gelo in studio

21 ottobre 2020 a

"Quell’ignota mi ha fatto sbagliare". Un concorrente de I soliti ignoti se la prende con la "spalla-indizio" del celebre quiz di Raiuno e Amadeus risponde per le rime. "Cosa ha detto prima, per l’indizio, la concorrente che mi ha fatto sbagliare?", chiede il concorrente scaricando la colpa di fatti con la povera ignota. "La concorrente che ti ha fatto sbagliare?!", domanda stupito il padrone di casa. "Sei stato tu a sbagliare, non è stata colpa sua", è la tirata d'orecchi al concorrente un po' supponente. "La concorrente di cui parli, Susanna, ti ha dato come indizio: 'Quello su cui lavoro viene poi usato da altri' e questo può riferirsi sia alle cannucce che ai costumi", gli ricorda ancora Amadeus. Per la cronaca, le due identità rimaste da scegliere erano "Produce cannucce biodegradabili" e "Disegna costumi per pattinaggio sul ghiaccio", e la ignota 4, quella accusata ingiustamente dal concorrente, era proprio abbinata alla seconda identità. In ogni caso il concorrente, indovinando l'ultima prova sul parente misterioso, si è portato a casa 55.500 euro in gettoni d'oro. Mica bruscolini.

