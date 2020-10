Federica Panicucci a Mattino 5: "Mamma mia aiuto". Servizio dalla casa tugurio di Bari, scena raccapricciante

21 ottobre 2020 a

Ha quasi un mancamento, Federica Panicucci. A Mattino 5 le telecamere entrano in diretta nella casa-tugurio di Bari, dove vivono Angela e Lello. Un appuntamento che i telespettatori di Canale 5 conoscono bene, ma questa volta è arrivata una brutta sorpresa.

Mentre iniziavano i lavori di sanificazione, è spuntato un ospite indesiderato. "Ho visto un topo enorme, mamma mia aiuto!", ha esclamato la Panicucci, visibilmente turbata. L'inviato di Mattino 5 esce immediatamente, dallo studio Federica continua: "Abbiamo visto in diretta un topo che non era poi neanche troppo piccolo". I due fratelli, che vivevano da tempo in condizioni igienico-sanitarie insostenibili, sono stati accompagnati in una struttura dedicata dalle autorità. Decisivo il paziente lavoro di convincimento proprio dello staff di Mattino 5: "Abbiamo lavorato ai fianchi, ma il risultato è arrivato. Probabilmente Lello e Angela hanno capito che bisognava cogliere questa occasione che non sarebbe ricapitata".

