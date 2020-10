È sempre mezzogiorno, "come far durare il matrimonio?": lo strepitoso consiglio di una bisnonna da Antonella Clerici

21 ottobre 2020 a

Hai capito, la nonnina? Siamo a È sempre mezzogiorno, la deliziosa trasmissione condotta da Antonella Clerici su Rai 1. Si parla di cucina, certo. Le ricette la fanno da padrone. Ma non solo. Si parla anche di affetti, sentimenti, rapporti, del matrimonio. E la cifra stilistica della trasmissione prevede che il pubblico dica la sua, spesso e volentieri, con molteplici interventi telefonici. E quello di una signora nella puntata di oggi, mercoledì 21 ottobre, ha stupito e strappato un sorriso. Già, perché la signora, una ascoltatrice da casa, è nonna e bisnonna. E ha detto la sua su come far veleggiare al meglio le nozze: "Per durare un matrimonio serve amore, rispetto e complicità", ha tagliato corto. Insomma, la verve non si perde mai. Neppure quando si è bisnonne...

