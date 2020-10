Grande Fratello Vip, follia di Patrizia De Blanck: bottigliata alle parti intime di Tommaso Zorzi, la rissa degenera

23 ottobre 2020 a

Patrizia De Blanck lancia una bottiglia contro Tommaso Zorzi, lo colpisce sulle parti basse e il web insorge. All'origine della furia della contessa - siamo ovviamente nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - c'è la discussione nata in casa dopo il videomessaggio dell'ultima eliminata, Matilde Brandi, che ha attaccato un po' tutti. I ragazzi hanno commentato la clip, ma tra i più scatenati c'è stato Zorzi, che senza mezzi termini ha attaccato la showgirl. A difesa della Brandi, però, sono intervenute diverse persone, tra cui Elisabetta Gregoraci, che all'inquilino ha detto: "Tutti dobbiamo dirti sempre che sei bello, figo e gentile. Tu non mi metti in bocca quello che vorresti sentirti dire". Nella discussione, poi, si è intromessa anche la De Blanck, che non ha accettato le forti parole dette da Tommaso su Matilde. Di qui il gesto violento contro il ragazzo. I fan più arrabbiati sui social hanno chiesto la squalifica della concorrente.

