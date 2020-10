Ballando con le stelle, volano stracci in giuria: “Vestita di Covid”, Milly Carlucci costretta a intervenire

25 ottobre 2020 a

Ballando con le stelle continua ad essere molto seguito sia in tv che sui social grazie al cast di livello allestito da Milly Carlucci, ma anche alla solita giuria che regala opinioni, divertimento ma anche scontri e siparietti a volte inspiegabili. A quest’ultima categoria appartiene sicuramente l’intervento di sabato sera di Guillermo Mariotto, che per sdrammatizzare l’alta tensione che si respira in queste ore nel paese a causa delle imminenti nuove restrizioni per riportare sotto controllo la situazione epidemiologica, si è lasciato andare ad una battuta che in realtà ha suscitato molte perplessità. Dopo essere stato punzecchiato dalla conduttrice per i suoi occhiali da sole, lo stilista di origine venezuelana è intervenuto così: “Scusa Milly, non capisco l’appunto sul mio look, se abbiamo la presidente della giuria vestita di Covid…”. Ma cosa avrà voluto intendere? Carolyn Smith era semplicemente vestita di verde, anzi come lei stessa ha sottolineato di “verde speranza, tesoro”.

