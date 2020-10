Carolyn Smith, rivolta a Ballando con le stelle: "Siamo andati oltre, mi fate passare la voglia". Gelo in diretta

25 ottobre 2020 a

a

a

La rivolta di Carolyn Smith, in diretta a Ballando con le stelle. La coreografa e giudice prende la parola per "rampognare" il collega Guillermo Mariotto, colpevole di aver dato "2" a Gilles Rocca e "10" a Costantino Della Gherardesca. Giudizi, fa intendere la Smith, forse dettati più dal desiderio di fare polemica e spettacolo che dalla competenza tecnica.

"Dopo questo Tg1...". Ballando con le stelle inizia così: clamorosa Milly Carlucci prima del Dpcm di Conte

"Siamo andati un pochettino oltre e non voglio più sentire questo tipo di cose", accusa la Smith facendo calare il gelo in studio. "Ci vuole un po’ di rispetto per il lavoro che fa l’insegnante e per quello che fanno i vip". E Mariotto, sempre molto estroso e vulcanico, forse non ne ha. La Smith è amareggiata: "Mi stanno togliendo la voglia di giudicare". Riuscirà Milly Carlucci a far rientrare il caso entro la prossima settimana?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.