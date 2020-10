Grande Fratello Vip, Dayane Mello: il compagno della madre prostituta che la pestava, un racconto che lascia senza fiato

27 ottobre 2020 a

Una storia senza sfondo dorato. Una storia strappalacrime, che apre il cassetto dei ricordi. E Dayane Mello al Grande Fratello vip si commuove. Quando la gieffina racconta ad Alfonso Signorini, su Canale 5, la sua storia cala il gelo. “Sono stata picchiata dal compagno di mia madre”, dice. E tutti restano senza parole. Silenzio totale. Sua madre era una prostituta, Dayane e suo fratello mangiavano riso crudo e qualche cibo che la gente regalava. Signorini, che conosce bene la sua storia, rimarca il concetto di un’infanzia vissuta nella miseria. Ma Dayane ci passa sopra col sorriso, strizzando l’occhio a suo fratello Giuliano.

“L’ho perdonata perché non potrei dire che ha sbagliato, non so cosa c’è stato dietro la sua vita”, racconta Dayane in diretta. E poi parla della violenza subita. “Questo stesso uomo mi ha picchiata“, confessa la Mello. L’uomo, a quanto pare, era violento nei confronti anche di sua madre. Dayane, secondo la ricostruzione dei fatti, si sarebbe intromessa cercando di placare l’ira dell’uomo, ma sarebbe stata colpita più volte in viso. Dayane, però, ha vissuto un momento di difficoltà chiudendo il suo rapporto con la madre. Dopo due anni c’è stata una rappacificazione. E poi conclude: “Una cosa la so: sono nata dall’amore”.

