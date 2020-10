Grande Fratello Vip, un massacro per Antonella Elia: "Crede di essere Vittorio Sgarbi, ma non è nessuno"

Francesco Fredella 27 ottobre 2020 a

Franco Oppini sbotta. “E’ ore che inizi a parlare anche io. Non sono social, non partecipo alle liti in Rete. Ma qualcuno ha detto che sono un padre assente. Mai. Devo ribadirlo”, tuona Oppini. “Da quando mi sono separato con Alba Parietti sono rimasto a vivere a Milano per mio figlio. Sono andato via quando Francesco ha compiuto 20 anni”, continua Oppini. Che poi torna sull’argomento Antonella Elia, opinionista al Grande Fratello Vip, il programma di Alfonso Signorini su Canale 5: “Eravamo amici. Appunto lo eravamo. Ottimi colleghi, un tempo. Era nato un bel rapporto di lavoro. Ma ora ha scelto come personaggio in tv quello di essere Vittorio Sgarbi al femminile. Ma occorre avere la preparazione di Vittorio per esserlo. Lei, invece, spara solo a zero”.

Uno scontro di fuoco a distanza che lascia a terra i cocci di un vaso ormai rotto. Oppini difende con le unghie il suo ruolo di padre. E’ sempre stato vicino a suo figlio Francesco, sia in passato, sia ora che è adulto. Lo ha fatto - come racconta su RTL102.5 News - senza i riflettori puntati. Praticamente in silenzio. Ma pochi lo raccontano, pochi ne parlano. “Non capisco perché l’amicizia che ci lega da anni l’avrebbe dovuta spronare ad avere rispetto nei nostri confronti”, continua Oppini. Che commenta anche il pianto liberatorio di suo figlio. “Lo sto vedendo. Lo so. Gli manca l’affetto della sua fidanzato, aveva stretto amicizia con Tommaso e sembra che abbia raffreddato questo rapporto. Si sente accusato ingiustamente. Una serie di fattori lo portano ad accusare il colpo”, conclude Oppini.

