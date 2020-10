Ballando con le stelle, Vittoria Schisano: "Marco De Angelis, febbre alta e non riesce a parlare". Dramma dopo la diretta

28 ottobre 2020 a

Edizione maledetta per Ballando con le stelle. L'annuncio arriva dall'attrice Vittoria Schisano: il suo insegnante e partner Marco De Angelis "sta male, ha febbre alta e non riesce a parlare". Un brivido lungo la schiena di Milly Carlucci e di Raiuno: altro caso di coronavirus nel talent vip del sabato sera? Fortunatamente, spiega la Schisano, entrambi si sono sottoposti a tampone e l'esito, almeno per il momento, è negativo. Per De Angelis si tratterebbe di una importante intossicazione alimentare.



Le condizioni del ballerino si sono aggravate rapidamente subito dopo l'esibizione dello scorso sabato: De Angelis non riusciva a respirare e da lì la decisione di fare il test: "Sono molto preoccupata e molto dispiaciuta. Sono stati giorni tristi, faticosi e carichi di ansia", ha spiegato Vittoria, che sfiderà Rosalinda Celentano (in coppia con Tinna Hoffman) nello spareggio per restare in gara a Ballando. "Dovrei preparare tre balli da sola, spero di essere all’altezza ma ho paura", ha ammesso, escludendo di ballare con altri partner se De Angelis non riuscirà a recuperare in tempo. "Gli voglio realmente bene, non è solo un collega, se le cose si mettessero male preferirei uscire dalla gara".

