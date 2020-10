Mattino 5, "sei vicina all'anoressia": vergogna contro Taylor Mega e rabbia di Federica Panicucci, altissima tensione

28 ottobre 2020 a

Attimi di tensione a Mattino 5, il programma di Federica Panicucci in onda su Canale 5, la puntata è quella di mercoledì 28 ottobre. In studio ecco Claudia Letizia e Taylor Mega, per un confronto: la prima accusa la seconda di veicolare messaggi sbagliati sui social e aggiunge che il suo corpo messo in mostra è esempio di eccessiva magrezza, quasi "anoressia". Un confronto acceso, tanto che ad un certo punto deve intervenire proprio la Panicucci, che non gradisce l'uso disinvolto della parola "anoressia" da parte della Letizia: "Attenzione alle parole che utilizzi. Teniamo sempre un atteggiamento educato ed elegante", intima la conduttrice. Da par suo, Taylor Mega ha aggiunto: "Io peso 54 chili per 172 centimetri. Dire anoressica è body shaming". "Non vorrei che i giovani, guardandola, la emulassero. Hai delle responsabilità, sei molto vicina all'anoressia": questa la frase della Letizia respinta dalla Panicucci.

