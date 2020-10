Lorella Cuccarini, "la proposta ai vertici Mediaset": una tostissima "vendetta" contro la Rai?

29 ottobre 2020 a

Lorella Cuccarini potrebbe avvicinarsi di nuovo a Mediaset. La stessa conduttrice avrebbe proposto ai vertici del Biscione un programma da condurre in seconda serata. Anche Maria De Filippi potrebbe aiutare Lorella Cuccarini proponendole Amici di Maria De Filippi. Tra l'altro Lorella Cuccarini non è nuova ad Amici di Maria De Filippi e ha già partecipato nelle vesti di giudice speciale nel 2015. Il ritorno della conduttrice, ex de La Vita in Diretta, alla guida di un nuovo programma lo scrive il settimanale Oggi. Per la conduttrice, Mediaset sarebbe un po' un ritorno al passato visto che dopo gli esordi in Rai come ballerina è diventata conduttrice grazie a programmi come Paperissima, Buona Domenica e La Notte Vola.

