Domenica In, indiscrezione-terremoto: "Ecco chi prende il posto di Mara Venier"

Da Noi…A Ruota Libera non basta più a Francesca Fialdini. La conduttrice del programma di Rai 1 punterebbe più in alto, magari al programma che la precede: niente di meno di Domenica In. L'indiscrezione è stata fatta trapelare dal settimanale Oggi che parla di un pensiero che assilla la Fialdini. Tormento che ha avuto inizio quando Mara Venier ha annunciato che quella di quest'anno sarà la sua ultima edizione alla conduzione del programma di Rai 1. In realtà sono tante le voci su chi sarà il futuro volto dello storico contenitore della domenica. In molti sperano che sia Carlo Conti, visto che ha già condotto due edizioni della trasmissioni nel 2000 e nel 2001.

In ogni caso nulla è escluso. Se la Fialdini dovesse guadagnarsi il timone della trasmissione di viale Mazzini, allora il suo Da Noi…A Ruota Libera verrebbe chiuso o condotto da qualcun altro. Tutto comunque è da vedere e verificare.

