Myrta Merlino, lo sfogo a L'aria che tira: "Conte, Salvini e Meloni litigano? Adesso basta"

“Assistiamo ogni giorno a situazioni distaccate dalla realtà: politici che non si parlano, un rimbalzarsi di responsabilità continuo, una totale lontananza dai problemi pratici”. Così Myrta Merlino si è sfogata nel corso della diretta su La7 de L’aria che tira, che la vede condurre ancora da casa ma senza mollare un colpo. La giornalista stavolta ce l’ha con tutti, in particolare con il premier Giuseppe Conte e i due leader dell’opposizione, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Per la Merlino non è accettabile che mentre il paese rischia di rimanere schiacciato sotto il peso di una seconda ondata di Covid “ci si scambino accuse, si litiga costantemente”. Da qui allora è partito il richiamo in napoletano: “Guagliò e mo’ basta!”. Tra l’altro la conduttrice de L’aria che tira ha svelato di aver saputo dalle sue fonti che “nella maggioranza sta crescendo il malcontento e si spinge per il lockdown. Mentre in Germania e Francia chiudono quasi tutto, anche da noi ormai la sensazione è che la domanda sul lockdown sia solo quando. Ho l’impressione che si insegua sempre e non si prevenga mai - ha chiosato la Merlino - sempre in quel continuo stato di sospensione”.

"Lockdown, le mie fonti le confermano: inevitabile". Conto alla rovescia, la drammatica testimonianza della Merlino

