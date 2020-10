Uomini e Donne, urla selvagge di Gemma Galgani contro Tina Cipollari: "Maria, non ci sto. Questa è un'accattona"

29 ottobre 2020 a

Pensavate di aver visto di tutto? Errore colossale. Perché tra Gemma Galgani e Tina Cipollari volano, ancora una volta, gli stracci. Ovviamente a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Ma stavolta accade il colpo di scena. Gemma in studio chiede la parola, non vuole essere interrotta da nessuno. La Dama torinese vuole raccontare la giornata romantica che ha trascorso con Biagio, ma Tina parte all’attacco cogliendo l’occasione per attaccarla. “Maria, io oggi proprio non ci sto! Lei è un'accattona", urla la Cipollari. Una vera furia senza freni contro la Dama torinese.

Così a tensione arriva alle stelle. Gemma è arrabbiatissima, risponde senza freni inibitori alla sua storica rivale. Maria è costretta a voltare pagina facendo entrare altre corteggiatrici. Poi arriva l’ennesima doccia gelata per la Galgani, che scopre di non essere stata l’unica ad aver incontrato Biagio. Tina si calma. Almeno per adesso. In passato Gemma e Tina si sono scontrate con scene che sono entrate nella storia della televisione con “tele-risse” da archivio del trash.

