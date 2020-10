Uomini e Donne, Selene Querulo ci va giù pesante con Davide Donadei: "Ma uccidilo"

30 ottobre 2020 a

Torna a far parlare di sé l'ex corteggiatrice di Davide Donadei, Selene Querulo, a causa di una frase pronunciata nelle storie Instagram. Mentre guardava e commentava la puntata sul social, infatti, la ragazza si è lasciata scappare un "Ma uccidilo". La Querulo, che aveva deciso di lasciare il programma dopo aver visto un interesse altalenante da parte del tronista, ha espresso il suo parere su ciò che è successo in studio tra il tronista e la corteggiatrice Beatrice Buonocore. Dopo aver raccontato le sue fragilità a Davide, Beatrice è venuta a sapere che lo stesso giorno lui ha baciato un'altra corteggiatrice, Chiara Rabbi, e perciò è scoppiata a piangere. E' stato a quel punto che la Querulo ha detto in maniera ironica: "Oggi devo commentare e spezzare una lancia gigante per Beatrice perché al di là del programma non mi ha assolutamente fatto niente. Come è nata è finita assolutamente lì. E mi dispiace che lei non riesca a farsi valere. Ca**o ma picchialo, uccidilo, maltrattalo!". Sempre su Instagram, poi, la ragazza ha ribadito di non essersi pentita della sua scelta: "Stavo guardando UeD che paura mamma mia… ho fatto proprio bene".

E non è finita qui. Perché poi la Querulo è stata protagonista anche di una lite sui social con l’ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis, Camilla Pucciarelli. Quest'ultima, eliminata nelle scorse puntate, rispondendo alla domanda di un suo follower su Selene Querulo ha detto. "Mai avuti rapporti e mai ne avremo. Odio la falsità e la cattiveria gratuita e lei è una di quelle persone per me". La Querulo non ha potuto non replicare: "Ma pensa te, mi sembra che eri tu che ad inizio programma quando eri contesa tra i due guardavi tutte con la puzza sotto il naso. La differenza?! Io ho le pa**e di dirle in faccia le cose".

