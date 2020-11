Ballando con le Stelle, Daniele Scardina e il "gancio cielo" a Selvaggia Lucarelli: "Se cerchi una storia d'amore...", ko in diretta su Rai 1

01 novembre 2020 a

a

a

Scintille, sempre scintille a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda sabato 31 ottobre su Rai 1. Questa volta scintille sull'asse Selvaggia Lucarelli-Daniele Scardina. Ad aprire le danze è stata la prima, con una battuta velenosa su Elisa Isaordi e Raimondo Todaro, ballerini flirtanti: "Se Elisa e Raimondo in quest’edizione sono la storia, qui non vedo proprio storia", ha affermato la Lucarelli. Secca la replica di Daniele Scardina, il pugile ex di Diletta Leotta, in arte King Toretto: "Selvaggia, se cerchi la storia d'amore non è qui". A quel punto, la Lucarelli ha spiegato che non voleva riferirsi a una storia d'amreo. Eppure, il legittimo sospetto resta: sicuri sicuri?

"La Isoardi ha un nuovo corteggiatore. E Salvini...". Da non credere, Striscia cattivissima: lo "sfogo rubato" di Matteo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.