Striscia la Notizia, la strega di Rapallo: un servizio inquietante, l'eretica finita a processo

01 novembre 2020 a

a

a

Ieri, sabato 31 ottobre, era Halloween. Dolcetto scherzetto, la festa anglosassone che ha grande seguito anche in Italia. Festa mesta, però, a causa di coprifuoco e coronavirus. Ciò nonostante, Striscia la Notizia ha dedicato un servizio ad Halloween. O meglio, il tg satirico di Canale 5 ha raccontato una vicenda un poco peculiare, che in pochi conoscono, e che in qualche modo si lega al 31 ottobre. Il servizio di Luca Gualtieri, infatti, racconta per filo e per segno la leggenda della strega di Rapallo. Si chiamava Cattarina Manola, considerata eretica, maga e incantatrice. E lo era in un periodo in cui avere tale nomea significava finire a processo: era il 1630...

Striscia la Notizia, la leggenda della strega di Rapallo: il servizio

"La Isoardi ha un nuovo corteggiatore. E Salvini...". Da non credere, Striscia cattivissima: lo "sfogo rubato" di Matteo

“Non mangi il panettone”. Prego? Striscia la Notizia tampina Andrea Pirlo: che umiliazione in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.