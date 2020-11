Grande Fratello Vip, Paolo Brosio prega così? Alfonso Signorini lo massacra: "Quella roba non la voglio vedere"

Francesco Fredella 03 novembre 2020 a





Risponde di aver già dato, ma spunta l’identikit di una giovanissima fidanzata di Paolo Brosio. E’ Alfonso Signorini, durante la diretta del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 lunedì 2 novembre, a svelare tutto. “So che c’è una giovane fuori che ti aspetta. Ha 22 anni, mora. E’ vero?”, chiede il conduttore. E Brosio, che sembra averci provato con tutte nella casa, conferma. “Ho già dato. Ora sono felice”, puntualizza. Sui siti parte la caccia alla donna che sembra aver stregato il cuore del famoso giornalista. Che è stato bersagliato da molti concorrenti nella casa per aver invocato Sant’Antonio, a voce alta. “Avevo perso un anello a cui tenevo molo perché era quello del Rosario. Ed ho invocato Sant’Antonio con la contessa pregando”, racconta Brosio. E Signorini chiede: “Per favore, anche io sono credente e praticante, ma la fede si vive. Non puoi urlare così ad alta voce”. A quel punto Brosio chiude con una frase secca: “Non pregherò più con gli altri”. Alta tensione tra il conduttore e il neo-entrato.

