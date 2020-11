Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: “Trom***e sotto le lenzuola? Roba da Rodriguez”, vietata ai minori

04 novembre 2020 a

Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli quella “amicizia speciale” tanto decantata al Grande Fratello Vip potrebbe essere giunta al capolinea, dopo che l’ex moglie di Flavio Briatore ha accusato lui di non averla difesa nella puntata di lunedì scorso dagli attacchi di Antonella Elia. La Gregoraci si è sfogata con Patrizia De Blanck, spiegandole che non se la sente di andare oltre con Pretelli e facendo anche il nome di Cecilia Rodriguez, che invece si era lasciata del tutto andare non avendo un figlio a casa che guardava: “Ma cosa vuol dire andare oltre? Tromb***e sotto le lenzuola? Ma quello non si può fare - ha dichiarato la contessa De Blanck - una persona di livello non lo fa, lo può fare Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto quanto ma te hai un figlio”. Chissà se la sorella di Belen deciderà di replicare, come se avesse commesso un reato: anzi, se non è stata “reality” lei che si è concessa ad Ignazio Moser dentro la casa…

