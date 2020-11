Elisabetta Gregoraci, Sonia Bruganelli picchia durissimo: "Sono sconvolta e mi fa schifo", il vip massacrato

04 novembre 2020 a

Volano parole grosse. Pesantissime. A parlare è Sonia Bruganelli, che punta il dito contro chi "sfrutta" Elisabetta Gregoraci, protagonista del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5, in cui sta avendo una tormentata non-storia d'amore con Pierpaolo Pretelli. La moglie di Paolo Bonolis, intervistata da Chi, premette che il figlio Davide è un grandissimo fan del GfVip: "A 18 anni vuole entrare nella Casa, è il suo desiderio e io andrò a trovarlo". Poi, quando le chiedono che cosa ne pensi della Gregoraci, passa all'attacco, dicendo di essere sconvolta nel vedere tante persone che vanno in veste di ospiti in diverse trasmissioni televisive sostenendo di averla frequentata. "Mi sconvolge e mi fa schifo. Lo capiscono che c'è un figlio a casa che guarda e poi va a scuola?", dice la Bruganelli in difesa della Gregoraci e del figlio avuto con Flavio Briatore, Nathan Falco. Poche parole ma molto precise e assolutamente condivisibili.

