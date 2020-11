Myrta Merlino ferma L'aria che tira, entra in studio Bruno Vespa: clamoroso, accolto con questa musica

05 novembre 2020 a

Myrta Merlino ferma tutto. La conduttrice de l'Aria Che Tira su La7 interrompe la puntata del 5 ottobre, o meglio, interrompe Fabrizio Pregliasco che stava parlando. "Scusami, io non interrompo mai, ma sta succedendo una cosa importante in questo studio", si giustifica la Merlino mentre scende nei dettagli: "È venuto a trovarmi il re dei giornalisti televisivi italiani, che sta festeggiando le nozze d'argento con il suo Porta a Porta e per questo lo faremo entrare con una musica molto speciale".

Appena pronunciate queste parole il mistero sull'identità dell'ospite è svelato e Bruno Vespa può fare il suo ingresso sulle note del jingle del suo stesso programma di Rai 1. "Tu lo sai che io sono la tua emula - dice subito la Merlino quando si trova Vespa davanti -. Settimana scorsa ho provato a fare divano e divano perché ho condotto da casa, sto provando a fare una variazione in stile Porta a Porta" conclude la Merlino per poi passare a temi più seri.

