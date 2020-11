Mauro Corona, a Stasera Italia il messaggio a Bianca Berlinguer: "Potrei giustificarmi, ma sarebbe da vile"

05 novembre 2020 a

Da quando è stato escluso da CartaBianca dopo la lite con Bianca Berlinguer, Mauro Corona si palesa in altri programmi tv. L'ultimo è Stasera Italia dove, nella puntata di mercoledì 5 novembre in onda su Rete 4, lo scrittore è tornato a parlare del programma di Rai 3. Il motivo dell'invito da parte di Barbara Palombelli era tutt'altro, eppure Corona non è riuscito proprio a togliersi la Berlinguer dalla testa. "Torno a scusarmi per l'ennesima volta - ha spiegato alla conduttrice - è stato un modo di fare sbagliato e lei non se lo meritava. Avrei delle giustificazioni ma sarebbero da vile. Non voglio scusarmi per avere la possibilità di tornare in tv possono farne a meno".

Ma non è finita qui, perché Corona ha voluto lanciare un dolce messaggio: "Mi piaceva stare con la Bianchina, le chiedo scusa di nuovo, perché avevamo creato una coppia quasi comica, oserei dire. Stavo bene non per la mia faccia in tv, ma perché dopo una vita miserabile, ho chiesto anche l'elemosina, avevo un'opportunità di riscatto". Corona però si era già scusato, tanto che la diretta interessata nell'ultima puntata del suo programma ha voluto rivolgergli un pensiero: "Approfitto della presenza di Oscar Farinetti per salutare Mauro Corona. Io spero che il dialogo costruito con lui possa riprendere al più presto. Voglio che voi lo sappiate, lo abbraccio con tanto affetto". Tutto risolto tra i due litiganti, manca solo il benestare di viale Mazzini.

