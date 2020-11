Tale e Quale Show, Carlo Conti fermato ancora dal coronavirus: indiscreto-Rai 1, chi prende il suo posto

05 novembre 2020 a

Per la seconda puntata consecutiva Carlo Conti non sarà presente in studio per condurre Tale e Quale Show. Uno dei volti di punta della Rai è positivo al coronavirus e quindi ha bisogno di tempo per riprendersi, anche perché negli scorsi giorni i sintomi si sono fatti sentire: le sue condizioni sono però sotto controllo medico, non si registrano peggioramenti fortunatamente e quindi Conti sta aspettando il normale decorso del Covid. Intanto arrivano notizie su Tale e Quale Show, che sarà regolarmente in diretta venerdì 6 novembre su RaiUno, ma con alcuni accorgimenti inevitabili: stando a quanto riportato da Giuseppe Candela, giornalista di Fatto Quotidiano e Dagospia, in attesa che Conti si ristabilisca completamente alla conduzione del programma si alterneranno i giudici, ovvero Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. I tre saranno coadiuvati da Gabriele Cirilli: come reagiranno i telespettatori? La concorrenza del GF Vip al venerdì sera si è fatta più forte, già la scorsa settimana era avvenuto un sorpasso in termini di share.

