Uomini e Donne, doccia gelata per Gemma Galgani: chi trova in studio. Mamma mia...

Nuovo colpo di scena. Anzi nuovo colpaccio. Gemma Galgani torna in studio e ritrova Davide. Il tutto a Uomini e Donne di Maria De Filippi, su Canale 5. Una doccia gelata perché la storica Dama torinese resta senza parole. Poi c’è un nuovo capitolo, che ha il sapore del film già visto: lite - l’ennesima -tra Tina Cipollari e Gemma, che va via e lascia lo studio. Gemma si lascia andare a un duro sfogo dopo il battibecco con Tina. La Dama incassa un colpo durissimo perché si torna a parlare di Giorgio Manetti, che ha rilasciato un’intervista negli ultimi giorni. Secondo Tina e Gianni la Galgani sarebbe ancora innamorata del Gabbiano. Che nelle ultime dichiarazioni pubbliche dice di aver cambiato vita: agricoltura e qualche apparizione sul set. Uomini e donne per lui resta un ricordo. Ma soprattutto per i telespettatori.

