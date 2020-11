Elisa Isoardi, "ho un problema con lei": la confessione privata di Todaro dopo di Ballando con le stelle

05 novembre 2020 a

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi hanno deciso di ritirarsi dalla trasmissione di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, per un problema alla caviglia di lei. I due però si stanno preparando per il ripescaggio, ma sui social Raimondo Todaro ha ammesso di avere un problema con Elisa Isoardi: la mancanza di cibo della conduttrice. Il ballerino ha infatti ammesso: “Ho un problema con la Isoardi, la ragazza è un po’ depressa e senza energie perché non può mangiare le sue schifezze da due giorni”.

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi recentemente hanno anche scherzato sulla dieta della conduttrice: "Noi stiamo facendo ginnastica, lui non mi molla mai perché dobbiamo riprendere con forza se lo volete voi anche”, ha detto la Isoardi. Sulla possibilità di rivederli in gara si è espressa anche Milly Carlucci. "Stanno facendo riabilitazione, non solo fisioterapica ma in sala. Ci stiamo lavorando, non è una strada rapida", ha ammesso la conduttrice dello show di Rai Uno.

