E' sempre mezzogiorno, Carolyn Smith si sfoga con Antonella Clerici: "Non mi lamento mai ma è un periodo difficile"

06 novembre 2020 a

a

a

"Non mi lamento mai, ma questo è un periodo difficile per tutti". Lo sfogo arriva da Carolyn Smith, storica giudice di Ballando con le stelle, ospite di Antonella Clerici a E' sempre Mezzogiorno. La Smith, che ha accompagnato la conduttrice nella preparazione del pane con le olive, ha anche detto che guarda la vita sempre con ottimismo, nonostante il periodo di emergenza Covid che si sta attraversando. Definendo, poi, "abbastanza positivo" il suo privato. La coreografa, infatti, è legata sentimentalmente a Ernestino Michielotto, mentre sul versante lavoro è protagonista del sabato sera di Rai1, dove regala i suoi giudizi ai concorrenti di Ballando con le stelle.

"Spero di vederti presto in tv". Antonella Clerici scende in campo: si rivolge ai vertici della Rai?

"Io non so niente e non voglio sapere niente, voglio le sorprese”, ha risposto l'ospite alla Clerici, che le aveva chiesto qualche anticipazione sulla prossima puntata del programma condotto in prima serata da Milly Carlucci. Non si è sbottonata, quindi. Si è limitata a dire che sarà ricca di colpi di scena. Carolyn Smith ha poi aiutato la conduttrice a fare un appello al pubblico a casa per sostenere l'Airc con le donazioni: "Tassativamente dobbiamo aiutare la ricerca. La ricerca va avanti, ha fatto dei passi da gigante, tutti devono fare donazioni, basta rinunciare anche solo a due caffè e donare", ha detto la giudice di Ballando, che infine ha salutato i telespettatori pronta a tornare sul piccolo schermo in veste di giudice sabato prossimo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.