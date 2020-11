Ballando con Le Stelle, Elisa Isoardi e il ritiro: "Non ho mai ballato né amato a metà". Messaggio per Todaro?

06 novembre 2020 a

Elisa Isoardi sabato scorso si è ritirata da Ballando con le stelle con il suo maestro Raimondo Todaro, a causa del problema alla caviglia che ha avuto. Intervistata da Serena Bortone, nel programma Oggi è un altro giorno, ha chiarito i motivi: "Dovevo farlo per forza, dovevo ritirarmi. La mia caviglia non reggeva più. Nel mio caso la rinuncia era doverosa” ha dichiarato.

"Ho un problema con lei". Elisa Isoardi? Non per tutti: la confessione privatissima del suo compagno

Quando sarò in grado di rientrare in gara, vorrò farlo al 100%” ha spiegato infine la Isoardi in riferimento a Ballando con le Stelle, precisando infine: "Non ho mai ballato a metà come non ho mai amato a metà", lasciando così intendere di essere una donna che vive le cose fino in onda e dando comunque adito alle tante voci di una sua presunta relazione con Todaro.

