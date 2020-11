Mattino Cinque da record, Federica Panicucci e Francesco Vecchi sfiorano il 19% di share

07 novembre 2020 a

Mattino 5 da record: il programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha sfiorato il 19 per cento di share nella puntata andata in onda su canale 5 venerdì 6 novembre. Insomma ascolti alle stelle. Nella prima parte, il morning show ha ottenuto il 18,8% di share, pari a 1.203.000 telespettatori, mentre nella seconda il 17,4% di share con 1.064.000 telespettatori. La leadership del mattino, quindi, continua ad essere detenuta da Mattino 5, contro il diretto competitor Storie Italiane di Eleonora Daniele in onda su Rai1. Un grande risultato per la Panicucci e per il collega Vecchi, che sono riusciti nell’impresa di catturare un’ampia fetta di pubblico durante la fascia oraria mattutina, quella tendenzialmente meno ricoperta dalla presenza dei telespettatori.

