Giovanna Botteri a Domenica In, dettaglio privato: “Slip leopardati, poi il ballo su tavolo”, la conoscenza Rai in una strana festa

08 novembre 2020 a

a

a

Giovanna Botteri è una delle inviate internazionali più autorevoli e stimate in Italia e Mara Venier ha voluto giustamente renderle omaggio a Domenica In, tra l’altro il giorno dopo la storica elezione della prima vice presidente donna negli Stati Uniti, che risponde al nome di Kamala Harris. “È un primo passo, non è mai successo prima”, ha dichiarato la Botteri che però stavolta come mai in precedenza ha messo da parte la professione e si è raccontata a cuore aperto alla Venier. In particolare ha ricordato il padre Guido, anche lui giornalista: “I padri sono importanti, ti insegnano la differenza tra il bene e il male. Mio padre mi ha insegnato a non mollare, le stesse cose le ho insegnate a mia figlia”. Poi in collegamento a Domenica In è intervenuto a sorpresa Franco Di Mare, direttore di Rai3 che la Botteri ha svelato di aver conosciuto tramite un’amica in comune: “Questa persona mi ha portato alla sua festa di divorzio. Gli ho regalato un paio di slip leopardati che ha indossato subito e ha ballato sul tavolo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.