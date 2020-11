Eredità, Flavio Insinna commosso dal campione Paolo Pizzo: "Quando avevo 13 anni", un pugno allo stomaco

09 novembre 2020 a

Non ce l'ha fatta a vincere, Paolo Pizzo, ma il campione de L’Eredità ha commosso tutti, Flavio Insinna e telespettatori a casa, con la sua storia. Famoso schermidore, Pizzo ha subito dichiarato che se avesse vinto il montepremi avrebbe devoluto i soldi alla AIRC, l'associazione della ricerca contro il cancro. Alla Ghigliottina non è andata bene, ma Pizzo ha pensato soprattutto a lanciare un messaggio di grande impatto: "Volevamo che questa cifra andasse a sostegno dell’AIRC, ma purtroppo la parola esatta non è ‘ricerca’ bensì ‘fondazione’", gli ha spiegato Insinna, ricordando a tutti: "Le malattie non aspettano, donate al 45521". Pizzo ha raccontato in studio la sua storia: "Ogni sera quando torno a casa e vedo le mie figlie, ringrazio i ricercatori. Quando avevo tredici anni, con le armi della ricerca, i medici mi hanno salvato la vita.

