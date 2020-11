Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip evitare di nominare Briatore, ma le telecamera la beccano: "F.B è molto possessivo"

09 novembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip è tempo di rivelazioni. Elisabetta Gregoraci svela i dettagli della sua relazione con Flavio Briatore a Giulia Salemi. Quest'ultima, appena entrata nella casa di Canale 5, chiede: "Ma ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole senza rotture di pal**, oppure..?". La showgirl si è subito messa a ridere, lasciando intendere di non poter parlare. "Ok è una risata isterica, capisco", la giustifica la Salemi. "Cambiamo domanda", taglia corto Elisabetta. Ma poi spiega: "Sono tre anni…", intende dalla separazione con l'imprenditore.

"Mi hai mai visto con qualcuno? Uno solo con cui sono stata fidanzata due anni, ma è finita malissimo quindi figurati. È abbastanza possessivo F. B. Sono sua per lui", attenta a non pronunciare il nome per intero. Dichiarazioni, quelle della calabrese, che sembrano avvalorare il gossip che Alfonso Signorini aveva svelato anni addietro, ossia l'esistenza di un contratto post-matrimoniale tra la Gregoraci e l'imprenditori. Stando a quanto riportava l'attuale conduttore del Gf Vip, l'ex modella avrebbe dovuto evitare di comparire per un po' con un altro uomo.

