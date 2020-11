Selvaggia Lucarelli, insulti gratuiti a Barbara D'Urso: "Roba oscena, ignorante e negazionista. Ringraziate la conduttrice"

09 novembre 2020 a

Notizia delle ultime ore, Angela da Mondello, quella di Mondello e soprattutto di "non ce n'è Coviddi", è finita in questura a causa di una videoclip "negazionista", tutti senza mascherina. E tanto è bastato a Selvaggia Lucarelli per insultare Barbara D'Urso, sua "nemica" storica, proprio quella D'Urso che contribuì a far diventare "non ce n'è Coviddi" un tormentone. Peccato capitale, per Selvaggia, che scrive: "Questa roba non è trash, è oscena... E va ringraziata ancora una volta ‘Babbara’, che ha trasformato un’ignorante pure negazionista in un fenomeno di colore. Pericoloso...", ha concluso la Lucarelli riferendosi proprio al videoclip in questione. E ancora: "Grazie a ‘Babbara’ e alla popolarità che le ha regalato, Angela oltre a vendere ‘suvenier’, ieri ha potuto girare un bel video musicale...". Insulti gratuiti. E la guerra tra Selvaggia e la D'Urso, continua.

