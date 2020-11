Grande Fratello Vip, Giulia Salemi umilia Enock Balotelli: "Mi dissocio da questa roba"

10 novembre 2020 a

Una discreta umiliazione, per Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, concorrente del Grande Fratello Vip che sembra aver preso una discreta cotta per la neoentrata, Giulia Salemi. Quest'ultima, nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 9 novembre, è stata chiamata da Alfonso Signorini nel confessionale. Dunque alla modella viene mostrato un filmato che "documenta" la cotta di Enock. E così, Signorini insiste, suggerendo un "flirt", dato che lei è single, a differenza di Barwuah. Ma la Salemi si spende subito in un secco, clamoroso, no: "Abbiamo già dato, Alfonso", premette riferendosi a quanto accaduto in passato proprio al Gf Vip con Francesco Monte. "Non cercare di fare l'accoppiata. No, Alfonso, è fidanzatissimo. Abbiamo fatto la torta per la sua fidanzata. Mi dissocio da tutto ciò", conclude la Salemi. Balotellino colpito e affondato.

